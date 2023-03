L’équipe du Vietnam (maillot blanc) bat celle de Singapour au score 11-0. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - L’équipe du Vietnam a battu le 9 mars celle de Singapour au score 11-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Asie de football féminin des moins de 20 ans (U20) 2024.Cette victoire a aidé le sélectionneur Akira Ijiri et ses élèves à se hisser temporairement en tête du groupe F après deux matches.Ngoc Minh Chuyen a marqué le premier but dès la 2e minute au stade de Viet Tri dans la province vietnamienne de Phu Tho. Elle en a marqué quatre autres lors du match.Les buts restants ont été marqués par Ta Thi Thuy et Nguyen Thi Hai Yen, chacun avec un doublé, tandis que Tran Nhat Lan et Luu Hoang Van en a inscrit un pour chacune.