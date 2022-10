Phu Tho (VNA) - Le Vietnam a écrasé vendredi 7 octobre le Népal 5-0 lors d’un match du groupe F lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023 au stade de Viêt Tri, dans la province de Phu Tho (Nord), prenant provisoirement la tête du groupe.

Huynh Van Danh (n°14) fête son but lors d'un match du Groupe F contre le Népal lors des éliminatoires de la Coupe d'Asie des moins de 17 ans de l'AFC 2023 au stade de Viet Tri, le 7 octobre. Photo : VNA

Rien qu’en première mi-temps, Cong Phuong, Hoang Son, Dinh Thuong et Long Vu ont respectivement marqué quatre buts pour le Vietnam.En deuxième mi-temps, les joueurs vietnamiens ont continué à imposer leur suprématie, mais ils n’ont marqué qu’un autre but dans le temps additionnel.La victoire 5-0 a aidé le Vietnam à conserver son avance dans le groupe F, laissant derrière lui la Thaïlande qui a battu le Taipei chinois 3-1 lors d’un autre match du groupe F le même jour. Le Vietnam devra se mesurer à la Thaïlande le 9 octobre.Les éliminatoires de la Coupe d’Asie AFC U17 2023 rassemblent 44 équipes, réparties en 10 groupes. Les équipes s’affronteront dans un format de tournoi à la ronde dans chaque groupe pour déterminer les 10 meilleures équipes et les cinq meilleurs deuxièmes pour accéder au tour final. – VNA