Cérémonie d'ouverture de Techfest Vietnam 2022 à Lai Chau. Photo: VNA

Lai Chau (VNA) – Placée sous le thème "Saisir l'opportunité, surmonter les défis, aspirer à aller plus loin", la Journée nationale des start-ups innovantes 2022 (Techfest Vietnam 2022) a été lancée dimanche soir, 28 août, dans la province montagneuse de Lai Chau, au Nord.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Lai Chau, Tong Thanh Hai, a souligné que cet événement visait à attirer des ressources pour développer un écosystème de start-up innovante.

Il a également offert une grande opportunité aux entreprises, aux coopératives et à la communauté de start-up de Lai Chau d'échanger et d'établir les liens avec la communauté de start-up du pays et d’autres localités.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung, a affirmé que son ministre s’engage à accompagner toujours Lai Chau et d’autres provinces dans le domaine de start-up innovante.

Cérémonie de signature du programme de coordination entre le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire provincial de Lai Chau. Photo: VNA



A cette occasion, ont eu lieu la cérémonie de signature des programmes de coordination pour déployer des activités scientifiques, technologiques et d'innovation pour la période 2022 – 2025 entre le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire provincial de Lai Chau, et entre le Département des sciences et technologies de Hanoï et celui de Lai Chau.

Organisé pour la première fois à Lai Chau, Techfest Vietnam 2022 se tient du 27 au 29 août avec une série d’activités dont un forum sur le couloir de start-up innovante et les opportunités de développement, une session sur le développement du tourisme communautaire associé avec l’espace virtuel, une session sur l’application réussie des réalisations de la 4e révolution industrielle dans le développement agricole, pharmaceutique, une exposition présentant des technologies et des projets de start-up innovante, etc. –VNA