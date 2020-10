Les personnes de retour de l'étranger sont soumises à des examens médicaux et mises en quarantaine conformément aux règles sanitaires. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 330 citoyens vietnamiens ont été rapatriés de l’Angola à bord d’un vol de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines le 20 octobre dans le cadre d’un effort conjoint des autorités compétentes des deux pays.



Les rapatriés comprenaient des personnes malades, des travailleurs dont le contrat avait expiré et d’autres personnes en situation difficile.



L’ambassade du Vietnam en Angola a envoyé du personnel pour aider les citoyens dans les procédures d’enregistrement à l’aéroport.



Pour assurer leur santé et empêcher la propagation du COVID-19, Vietnam Airlines a rigoureusement appliquée les mesures de sécurité, de sûreté et d’hygiène épidémiologiques pendant le vol.



À leur arrivée à l’aéroport international de Van Don, province de Quang Ninh, tous les membres d’équipage et les passagers ont été soumis à des examens médicaux et mis en quarantaine conformément aux règles sanitaires.



Dans les temps à venir, d’autres vols de rapatriement seront organisés pour ramener des citoyens vietnamiens chez eux, en fonction de la demande de ceux-ci et de la capacité des établissements de quarantaine. -VNA