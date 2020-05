Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau gouvernemental a annoncé la conclusion du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion de la permanence du gouvernement sur la prévention et la lutte contre le COVID-19 tenue le 15 mai.



L’annonce du Bureau gouvernemental indique que le Vietnam est parvenu à maîtriser l’épidémie et a pris diverses mesures pour rétablir progressivement les activités économiques et sociales. Le Premier ministre a demandé de continuer de mobiliser la force de tout le système politique et la solidarité pour atteindre le double objectif sur le développement socio-économique et la lutte contre le nouveau coronavirus. Il a ordonné au secteur de la santé, aux forces militaires et policières, aux autorités locales de tous niveaux de rester vigilants dans la prévention et la lutte contre l’épidémie, de sorte d’être prêts à agir à toutes situations éventuelles.



Le Premier ministre a demandé que le pays reste fermé au tourisme international, que le secteur de la santé, les forces militaires et policières continuent de contrôler strictement les immigrations et d’appliquer rigoureusement les règles sur la mise en quarantaine, afin de minimiser les risques de propagation du virus.



Le ministère des Affaires étrangères recommande aux ressortissants vietnamiens à l’étranger de ne pas retourner sur le territoire national et de respecter les mesures préventives des pays d’accueil. Les élèves de moins de 18 ans, les malades, les touristes et les personnes en voyage d’affaires à l’étranger dont le visa est expiré, sont prioritaires pour être rapatriés.



Le Premier ministre a chargé le ministère de la Santé de mener des études pour présenter une proposition concernant l’annonce de la fin de l’épidémie, ainsi que de préparer une stratégie de prévention et de contrôle du COVID-19 en nouvelle conjoncture.



Le chef du gouvernement a ordonné aux ministères, organes et localités d’assurer l’efficacité de l’ensemble des mesures d’assistance sociale. Il a également appelé à promouvoir les activités économiques, dont les exportations de matériels médicaux, à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le coronavirus, y compris la remise de matériels médicaux à d’autres pays...-VNA