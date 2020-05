Hanoi, 6 mai (VNA) – Le ministère de la Santé a déclenché conjointement avec l’UNICEF Vietnam une campagne intitulée «Gentillesse contagieuse» destinée à encourager les jeunes et les adolescents à multiplier les actions en direction de la communauté, contribuant aux efforts de riposte au COVID-19.

Source: suckhoedoisong.vn

La campagne véhicule trois messages principaux "Aidez les autres, compatissez avec les autres et soyez optimiste", exhortant à partager et à répandre la gentilesse dans la communauté à l’aide de plateformes numériques ou de réseaux sociaux du ministère de la Santé et de l’UNICEF.



Elle propose aux jeunes et aux adolescents de dialoguer avec des décideurs politiques et des personnalités influentes, les encourage à s’exprimer et à partager informations, peintures, écrits, photos et clips pour appeller la communauté à faire de même.



Le ministère de la Santé souhaite qu’à travers cette campagne, les jeunes et adolescents vietnamiens puissent avoir plus d’opportunités de contribution, de partage et de promotion de leur ardeur dans les efforts communs pour repousser le COVID-19, a fait savoir le directeur du Département des communications, de l’émulation et des distinctions dudit ministère Nguyên Dinh Anh. – VNA