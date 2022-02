Hanoi (VNA) – Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân qui a reçu jeudi 24 février à Hanoi l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a appelé les États-Unis à renforcer leur coopération avec le Vietnam dans la mise en œuvre des engagements qu’il a pris lors de la conférence de l’ONU sur le climat (COP26).

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân (à droite) et Hanoi l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry à Hanoi, le 24 février. Photo : VNA



Qualifiant la visite au Vietnam de l’envoyé spécial du président américain pour le climat d’une preuve vivante du développement vigoureux et substantiel du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, Trân Thanh Mân a déclaré que l’Assemblée nationale du Vietnam apprécie hautement le rôle du Congrès américain dans le processus de normalisation des liens, ainsi que dans le développement et l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Il a hautement apprécié les efforts et les contributions de John Kerry en tant que sénateur ainsi qu’envoyé spécial du président américain au renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier depuis la normalisation des relations bilatérales.

John Kerry a déclaré que c’était un moment particulièrement important pour les États-Unis et le Vietnam. Les deux parties veulent non seulement renforcer leur partenariat intégral, mais aussi contribuer aux efforts mondiaux pour relever les énormes défis et conséquences posés par le changement climatique.

Il a fait savoir que les États-Unis souhaitent coopérer avec le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables, de l’économie verte. Il a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam joue un rôle important dans la création de cadres juridiques pour promouvoir le fort développement des énergies renouvelables telles que l’éolien offshore et l’énergie solaire au Vietnam.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, en particulier dans la région du delta du Mékong, indiquant que la réponse au changement climatique représente une tâche centrale et essentielle.

Le Vietnam participe de manière active et proactive aux efforts communs de la communauté internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique, en passant à un modèle de développement vert, circulaire et à faible émission de carbone.

L’Assemblée nationale du Vietnam a institutionnalisé les dispositions légales en réponse au changement climatique, qui sont codifiées dans la Loi sur la protection de l’environnement en 2020, et perfectionne de toute urgence le cadre juridique pour mettre en œuvre les engagements lors de la COP26.

Trân Thanh Mân a souhaité que les États-Unis augmentent leur soutien au Vietnam dans les domaines de la finance, de la technologie, des infrastructures, de la formation des ressources humaines et partagent avec le pays ses expériences en matière de transformation énergétique afin que le Vietnam puisse pleinement mettre en œuvre ses engagements lors de la COP26. – VNA