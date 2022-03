Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 31 mars, la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti a organisé une visioconférence pour passer en revue la mise en œuvre du règlement sur la coordination avec le Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, les Comités chargés des affaires du Parti au sein de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême, au cours de ces sept dernières années.



Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat, chef adjoint du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, a déclaré apprécier les fruits de la coordination entre ces quatre parties, notamment leurs contributions au traitement de nombreuses affaires politiques, religieuses et ethniques, ainsi qu’à la lutte contre les complots des forces hostiles. Les parties s’étaient activement coordonnées pour contribuer à l’élaboration et à la publication de nombre de directives, résolutions et projets importants sur les affaires intérieures, la prévention et la lutte contre la corruption, la réforme judiciaire, le perfectionnement des institutions socio-économiques…

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat, chef adjoint du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. Photo: VNA



S'agissant des tâches futures, Vo Van Thuong a insisté sur la nécessité d'améliorer l'efficacité de la coordination dans la recherche et des conseils sur les affaires intérieures, la prévention et la lutte contre la corruption et les autres phénomènes négatifs, la réforme judiciaire… Dans l'immédiat, il est nécessaire de se concentrer sur l'élaboration du Projet sur la stratégie d'édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam pour 2030, orientations pour 2045. Il a également demandé aux organes compétents de renforcer leur coordination pour la découverte et le traitement des affaires de corruption et d'autres phénomènes négatifs.



A cette occasion, de nombreux collectifs et individus ayant eu des contributions importantes à l'enquête, au traitement, à la poursuite et au jugement des affaires placées sous la surveillance du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, ont été récompensés. -VNA