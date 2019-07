New Delhi (VNA) – Un colloque sur le renforcement de la coopération Vietnam-Inde à travers les sciences et technologies a eu lieu le 4 juillet en Inde, en présence de représentants de sociétés indiennes spécialisées dans les technologies, l’environnement et l’énergie et d’experts, chercheurs et officiels indiens.

Un colloque sur le renforcement de la coopération Vietnam-Inde à travers les sciences et technologies. Photo: VNA



Les participants ont discuté de la coopération entre les deux pays dans les sciences et technologies, et des mécanismes et politiques pris par le Vietnam pour encourager et attirer les investissements dans ces domaines.

Phan Xuan Dung, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, en tête d’une délégation vietnamienne en voyage en Inde, était présent au colloque. Il a estimé les réalisations obtenues par l’Inde, notamment dans les technologies de l’information, les technologies spatiales et l’énergie solaire. Il a aussi estimé très efficace la coopération bilatérale dans les sciences et technologies et la défense et la sécurité.

Il a remercié le gouvernement indien pour sa décision d’accorder une somme de 10 millions de dollars pour soutenir le Vietnam dans la construction de villages numériques.

N. Gokulakrishnan, député indien, a insisté sur de grands potentiels et les efforts impressionnants de l’Inde dans les sciences et technologies ainsi que son application des technologies dans le développement agricole, industriel et spatial. Alors, l’Inde a l’opportunité d’accélérer la coopération avec le Vietnam dans ces domaines.

Cependant, selon un représentant du Bureau des sciences et technologies du Vietnam en Inde, la coopération bilatérale dans l’agriculture, la biotechnologie, l’énergie, l’environnement laisse encore à désirer. Il a espéré qu’à travers ce colloque, la coopération scientifique et technologique Vietnam-Inde était approfondie, conformément au niveau de partenariat stratégique intégral entre les deux pays. -VNA