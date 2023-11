Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi à Hanoï la professeure française Françoise Barre-Sinoussi.

Il a demandé à la partie française d’élargir la coopération avec le Vietnam dans l’échange d’expériences, la formation du personnel scientifique, le transfert des technologies et la mise en œuvre des projets de recherche dans la prévention et le contrôle du VIH, de l'hépatite B, C et d'autres maladies infectieuses au Vietnam.