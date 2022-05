Hanoï, 7 mai (VNA)- Le séminaire intitulé "Stratégie spatiale en Italie et au Vietnam : gestion, recherche et application", qui s'est tenu le 6 mai à Hanoi, visait à promouvoir le dialogue entre les institutions, les centres de recherche et les entreprises liés au développement des secteurs spatiaux des deux pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Antonio Alessandro, ambassadeur de Rome à Hanoï, a souligné que l'application des stratégies spatiales dans le développement socio-économique, qui met l'accent sur le progrès durable, est présente dans tous les domaines.

Ce séminaire était la première activité de mise à jour des initiatives liées aux stratégies des deux pays dans ce secteur, a-t-il indiqué.

Le professeur Dao Ngoc Chien, président du Conseil de recherche et développement de la Commission spatiale du Vietnam, a évoqué la garantie des ressources et la sécurité des données, la promotion de la mobilisation des fonds privés et le soutien mutuel pour créer de nouvelles technologies, entre autres questions.

Il a souligné l'importance d'une inspection régulière de la mise en œuvre des stratégies en la matière dans les secteurs civils, afin de garantir la sécurité nationale.

Pour leur part, certains scientifiques italiens participant à l'événement ont souligné que l'industrie spatiale de leur pays a une longue tradition d'initiatives de coopération internationale et de relations commerciales mondiales.

Lors du séminaire, les délégués ont abordé différents contenus sur les sciences spatiales, la navigation par satellite, la météo spatiale, le système de gestion intelligent pour soutenir l'économie marine en Mer Orientale, entre autres.- VNA