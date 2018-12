Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 1er décembre, Nguyen Thanh Phong, président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a reçu Du Jiahao, secrétaire du comité du parti de la province du Hunan (Chine), en visite de travail dans la mégapole du Sud.



Nguyen Thanh Phong a déclaré que ces dernières années, sur la base des bonnes relations entre les deux pays, Ho Chi Minh-Ville et la Chine ont intensifié la coopération dans les domaines de l'échange de missions, du développement du commerce, de l’investissement, du tourisme. La mégapole du Sud a également renforcé la coopération avec les provinces chinoises, avec la signature des accords pour établir des relations amicales avec huit localités chinoises et la réception de nombreuses délégations de dirigeants et de nombreuses localités de Chine.



« Ho Chi Minh-Ville souhaite promouvoir l'échange de délégations et renforcer la coopération avec la province du Hunan, en mettant en œuvre des projets spécifiques dans les domaines de coopération potentiels des deux parties tels que le tourisme, le commerce et l’investissement, contribuant au développement socio-économique des deux localités », a affirmé M. Phong.



Pour sa part, Du Jiahao a déclaré que sa visite visait à renforcer la coopération entre les deux parties, concrétisant ainsi les engagements pris par le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti et le président de Chine Xi Jinping lors de la visite de Xi Jinping au Vietnam en 2017. La province du Hunan travaillera avec d'autres localités chinoises pour promouvoir la coopération avec les localités vietnamiennes, contribuant au développement des relations d’amitié entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.



Il a apprécié le potentiel de développement de la ville avant de se déclarer convaincu que Ho Chi Minh-Ville deviendrait un centre économique, financier, commercial et logistique du Vietnam et de la région. « Le Hunan souhaite et est prêt à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux avec Ho Chi Minh Ville, renforcer la coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans des domaines tels que le tourisme, les infrastructures, l’information, l’électronique… », a-t-il souligné.



La Chine compte 225 projets d'investissement représentant un capital total de 157 millions de dollars. Elle est le 19e investisseur parmi 100 pays et territoires à investir à Ho Chi Minh-Ville. En 2017, le chiffre d’affaires d’import-export entre Ho Chi Minh-Ville et la Chine a atteint 16 milliards de dollars. La Chine est également l'un des cinq plus grands marchés touristiques internationaux à Ho Chi Minh-Ville. -VNA