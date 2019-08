Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense a reçu lundi à Hanoï le général David Goldfein, commandant de la force aérienne des États-Unis (US Air Force), en visite de travail au Vietnam.

Appréciant la séance de travail de la délégation américaine et le commandement de l' armée de l'air et de la défense anti-aérienne du Vietnam, Phan Van Giang a déclaré que les relations de coopération dans la défense entre le Vietnam et les États-Unis continuaient de se développer conformément au cadre du mémorandum sur le renforcement de la coopération de défense signé en 2011 et de la Déclaration sur la vision commune sur les relations de défense signée en 2015.

Actuellement, la coopération de défense a enregistré des résultats pratiques dans les domaines tels que l'échange de délégations, le règlement des conséquences laissées par la guerre, les secours, l'assistance humanitaire, la médecine militaire, le maintien de la paix de l'ONU, etc.

Pour sa part, David Goldfein a indiqué que dans les temps à venir, les deux parties devraient intensifier l'échange de délégations et d'expériences professionnelles sur la sécurité des vols, la médecine aéronautique, la recherche et le sauvetage, l'enseignement de l'anglais et la formation des pilotes.

Il s'est déclaré convaincu que les relations de défense entre les deux pays se développeraient de manière positive pour l'intérêt de chaque pays, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et le monde. -VNA