Cérémonie de signature. Photo : VNA



New Delhi (VNA) – Le Bureau de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne et le Bureau de la Chambre du Peuple d’Inde (Chambre basse) ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans le secteur de la bibliothèque et de la télévision parlementaires.



La cérémonie de signature a eu lieu le 17 décembre, en présence du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, et du président de la Chambre basse du parlement indien, Om Birla.



Les signataires étaient le secrétaire général et chef du Bureau de l’Assemblée nationale vietnamienne, Bui Van Cuong, et le secrétaire général du Bureau de la Chambre basse du parlement indien, Utpal Kumar Singh.



Aux termes du protocole d’accord, les deux parties coopéreront et partageront des expériences dans le domaine de la numérisation des ressources, en complétant les ressources numériques pour la bibliothèque pour des avantages mutuels… Elles s'efforceront également de mettre en place un mécanisme d'échange d'émissions et de programmes télévisés liés aux activités parlementaires...



Les deux parties chargeront les organes compétents, dont la Bibliothèque et la Télévision de l’Assemblée nationale vietnamienne, la Bibliothèque et la Télévision parlementaires indiennes, de mettre en œuvre ce protocole d’accord. -VNA