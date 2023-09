A l'occasion du 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Laos-Vietnam (5 septembre 1962), les journaux lao Pasaxon et Pathet Lao ont publié le 5 septembre des éditoriaux mettant en lumière la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam.

À l'occasion de la 78e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2022), des dirigeants des pays et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.