Kien Giang (VNA) – La province de Kien Giang (Sud) a déjà signé des accords de coopération avec cinq localités cambodgiennes que sont Kep, Kampot, Preah Sihanouk, Koh kong et Phnom Penh.

La coopération porte sur l’agriculture, l’aquaculture, le commerce, la santé, l’éducation, la culture et les sports, le tourisme, la défense et la sécurité.

Kien Giang et les provinces cambodgiennes ont mené à bien le maintien de l’ordre et de la sécurité le long de la frontière commune, la lutte contre la criminalité, le développement du commerce et des activités d’import-export. Elles ont efficacement coopéré dans les activités humanitaires, de bien-être social, de recherche et de rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Cambodge.

Les dirigeants des localités vietnamienne et cambodgiennes ont régulièrement échangé des informations et coopéré dans le règlement des questions concernant les frontières communes. Ils ont crée les conditions optimales pour les activités commerciales entre les deux peuples et l’organisation de cérémonies de célébration, des fêtes…

Les échanges commerciaux entre Kien Giang et les localités cambodgiennes atteignent depuis 2015 plus de 414 millions de dollars.

Kien Giang exporte des aliments transformés, des aliments pour animaux, des produits aquatiques… pour une valeur de 202 millions de dollars, en échange de plâtres, d’houilles, de produits aquatiques surgelés… pour 211 millions de dollars. - VNA