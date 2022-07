Les énergies renouvelables ont les faveurs de la population vietnamienne. Photo . CVN



Hanoï (VNA) - Une conférence a été organisée, le 11 juillet à Hô Chí Minh-Ville, par Business France - service commercial de l'ambassade de France- pour élargir la coopération entre les entreprises françaises et vietnamiennes dans les domaines de l'industrie électrique : production, distribution et stockage d'énergie, technologie de l'hydrogène.Lors de l’ouverture, Nicolas Warnery, ambassadeur de France au Vietnam, a déclaré : "Le Vietnam est dans une puissante dynamique de croissance et de développement qui se traduit par une hausse constante de 8% à 10% de la demande en électricité chaque année. Ce qui justifie le doublement de ses capacités énergétiques au cours de cette décennie. En outre, nous sommes tous face au défi environnemental et énergétique et l’impérieuse nécessité de diminuer l’empreinte carbone. À la COP 26, le Vietnam s’est montré déterminé pour prendre part à ce défi. Par conséquent, la France et ses entreprises sont prêtes à travailler de concert avec les Vietnamiens pour apprendre à leurs côtés et relever ensemble ce défi".Nguyên Tài Anh, vice-président d’Électricité du Vietnam (EVN), a dit : "Avec les engagements du gouvernement vietnamien lors de la COP 26 (Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique), EVN dispose de bases et de bonnes conditions pour mettre en œuvre pas à pas la transition énergétique de manière ambitieuse, contribuant à la transformation du modèle de croissance durable et à faibles émissions. Les engagements du Vietnam en matière d'émissions de gaz à effet de serre créeront également des opportunités pour EVN d'accéder et d'exploiter davantage de sources de financement, de prêts préférentiels, d'assistance technique ainsi que de coopérations en matière de transfert de technologie des organisations susmentionnées dans le monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre".Après la séance plénière, ont eu lieu des sessions thématiques sur trois thèmes: production d’électricité; distribution d’électricité; perspective de développement de l'hydrogène - défi en technologie, orientation de commercialisation et de transport.Au cours de ces sessions, une dizaine d’entreprises françaises du domaine énergétique ont mis en avant leurs atouts en matière de technologies et de solutions avancées dans l’amélioration et la rénovation des centrales hydroélectriques, ainsi que dans la construction de réseaux électriques urbains efficaces et intelligents. - CVN/VNA