Thua Thien-Hue (VNA) – Un séminaire international sur la coopération dans la construction de la ville intelligente et durable au Vietnam a été organisé le 1er octobre dans la ville de Hue par l’Université des sciences de l’Université de Hue, en collaboration avec l’Alliance pour la durabilité des réseaux urbains dans les villes asiatiques (Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities-SAUNAC).



Les participants ont échangé des informations et des expériences sur les programmes relatifs à la ville intelligente, la participation des universités au développement de la ville intelligente, la coopération entre universités et entreprises dans le développement des ressources humaines pour la ville intelligente, le processus de développement de la ville intelligent durable à Thua Thien-Hue.



Selon Phan Thien Dinh, vice-président du Comité populaire de Thua Thien - Hue, la ville intelligente n’est pas seulement un investissement dans les infrastructures technologiques mais encore une relation interactive entre les habitants et les autorités locales. Afin de développer le programme de la ville intelligente, la province accélère la participation des habitants à la supervision de la gestion de la ville intelligente et promeut la construction de la ville intelligente en exploitant les atouts culturels et historiques de Hue.

En outre, la province a également mis en place certains services de base relatifs à l'environnement intelligent, tels que la surveillance de la qualité de l'eau et de l'air; à la création de livres électroniques au service des examens et traitements médicaux; à l’établissement d’un système de gestion des données sur les réserves naturelles, le traitement des eaux usées ...



L’Alliance pour la durabilité des réseaux urbains dans les villes asiatiques est un projet financé par le programme Eramus + de l'Union européenne, ayant pour but d'améliorer la capacité des organisations éducationnelles en matière de recherche et de développement de la ville durable. Six universités du Vietnam, dont l’Université des sciences de l’Université de Hue, bénéficient de ce projet. -VNA