Les vidéos sur TikTok ne doivent pas dépasser 15 secondes.



Hanoï (VNA) - Le magazine du tourisme de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et TikTok, une plateforme de partage de vidéo, ont officiellement lancé jeudi à Hanoï un programme de promotion du tourisme vietnamien intitulé #HelloVietnam.

L'objectif principal du programme #HelloVietnam pour la période 2019-2020 est de créer 30.000 courts segments vidéo dévoilant la beauté naturelle et culturelle du Vietnam, qui devraient attirer plus de 100 millions de vues en ligne sur l'application mobile de partage de vidéo et de réseautage social TikTok. Tous les deux mois, les parties concernées réaliseront un programme de promotion du tourisme d'une localité vietnamienne.

Le premier programme #HelloDaNang sera mis en place à partir du 15 juin, afin de créer une expérience de voyage dans la plus grande ville du Centre pendant 24 heures.

Le magazine du tourisme et TikTok ont également convenu de coopérer dans le développement des contenus sur le tourisme vietnamien sur cette plateforme. Ils ont en outre décidé d’élaborer un projet de promotion du tourisme vietnamien auprès du Japon, de République de Corée, de Thaïlande, d'Australie, etc... pour la prochaine étape.

Par ailleurs, le compte "VietnamTourism" sur TikTok présentera des produits touristiques typiques du Vietnam. Il est considéré comme une nouvelle chaîne de communication du secteur touristique national.

TikTok est une plateforme de partage vidéo qui comporte certaines particularités. Les vidéos, qui ne doivent notamment pas dépasser 15 secondes, s’articulent autour de différents thèmes : musique, cuisine, voyage, danse, mode, etc. Les utilisateurs créent ces courts segments vidéo, utilisent des outils simples pour ajouter de la musique et des effets spéciaux, puis les partagent sur le site. Les clips les plus populaires offrent une forte valeur de divertissement, avec en prime une gratification immédiate. -VNA