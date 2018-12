Le Quy Vuong, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique. Photo: cand.com.vn



Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos pour participer à la 17e conférence ministérielle Vietnam-Laos-Cambodge sur la coopération tripartite dans la prévention et la lutte contre la drogue, Le Quy Vuong, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, a travaillé les 6 et 7 décembre avec les chefs des délégations laotienne et cambodgienne.



Lors de leur séance de travail, le général de corps d’armée Le Quy Vuong et le général de division laotien Somvang Thammasith ont convenu de demander aux organes compétents des deux pays de renforcer le partage d’informations et la collaboration dans les enquêtes pour démanteler les réseaux de production, de trafic et de transport de drogue.



Ils ont également décidé de demander aux provinces frontalières de continuer à organiser des conférences sur la prévention et la lutte contre la drogue, de coopérer régulièrement dans le traitement des phénomènes négatifs, de renforcer la communication au sein des populations en vue des zones frontalières sans drogue.



Le Quy Vuong et Somvang Thammasith se sont en outre engagés à poursuivre l’échange de délégations et à coopérer pour aider les cadres laotiens à améliorer leurs compétences professionnelles.



Lors de leur séance de travail, le général de corps d’armée Le Quy Vuong et le général d’armée cambodgien Chunsovan se sont mis d’accord sur le renforcement du partage d’informations et de la coopération entre les forces contre la drogue dans les zones frontalières. Ils ont décidé d’intensifier la communication dans les zones frontalières afin d’encourager les habitants à participer à la prévention et la lutte contre la criminalité, la drogue en particulier.



Les deux parties se sont engagées par ailleurs à intensifier la collaboration bilatérale dans la formation du personnel ainsi que les partages d’expériences. -VNA