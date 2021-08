Hanoi, 3 août (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a participé et prononcé le 3 août une allocution à la 2e Conférence ministérielle des relations de partenariat Mékong-Etats-Unis (MUSP) tenue en ligne.

Photo : VNA

Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attache de l'importance au renforcement de la coopération avec les partenaires pour le développement durable de la sous-région du Mékong et se félicite que la MUSP soutienne activement les pays du Mékong pour répondre à la pandémie, promouvoir le développement durable et construire la communauté de l'ASEAN.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Le ministre vietnamien des AE a souligné quatre groupes de solutions comprenant, primo, la mise en œuvre rapide du programme de vaccination COVID-19, la promotion de la coopération en matière de transfert de technologie, la production et la distribution des vaccins de haute qualité et le renforcement du système de santé publique; secundo, l’amélioration de la réponse et la capacité d'adaptation du bassin du Mékong au changement climatique et le renforcer la coopération dans la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau transfrontalières ; tertio, l’élargissement de la coopération sur le développement des infrastructures, l'économie numérique, les énergies propres et renouvelables et encourager le modèle de coopération tripartite et quadripartite ; et quarto la proposition du programme Mékong - États-Unis pour les cadres supérieurs afin de renforcer le dialogue et les conseils politiques pour le développement durable dans la région du Mékong.

L’allocution du ministre Bui Thanh Son a été très apprécié par les ministres des AE des pays. Les initiatives et propositions du Vietnam ont été bien accueillies par d'autres pays et reflétées dans les documents de la conférence.

La conférence était coprésidée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge Prak Sokhonn et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des pays la sous-région du Mékong, notamment du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande et le Secrétaire général de l'ASEAN.

Lors de la conférence, les ministres ont hautement apprécié le soutien américain aux pays du Mékong dans la lutte contre le COVID-19, notant les résultats obtenus par la MUSP dans les domaines de la coopération.

Concernant l'orientation de la coopération dans la période à venir, les ministres ont déclaré que la priorité absolue est une réponse efficace à l'épidémie, garantissant un accès rapide, sûr et efficace aux vaccins. Dans le même temps, la MUSP devrait contribuer activement et renforcer un environnement pacifique, stable et prospère dans la région ; soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), la vision communautaire de l'ASEAN 2025, le cadre de redressement intégral de l'ASEAN ; réduire les écarts de développement; renforcer les liens avec les cadres de coopération existants sur le Mékong.

Les ministres ont approuvé le Plan d'action pour la période 2021-2023, dans lequel la priorité est donnée à la mise en œuvre de programmes et de projets dans les domaines de la liaison économique, de la gestion durable de l'eau, des ressources naturelles et la protection de l'environnement, la sécurité non traditionnelle et le développement des ressources humaines.