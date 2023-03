La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La coopération touristique est l'un des domaines importants de coopération entre le Vietnam et la Chine, selon la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.



Le 9 mars, lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang a répondu à des questions de correspondants sur les informations selon lesquelles la Chine mettra le Vietnam sur la liste pour relancer à titre expérimental le tourisme de groupe.



Selon elle, ces derniers temps, le Vietnam a maintenu des échanges étroits avec la Chine sur la promotion de la coopération touristique, y compris la reprise du tourisme de groupe. Selon les dernières informations, le gouvernement chinois prévoit de mettre le Vietnam sur la liste pour relancer à titre expérimental le tourisme de groupe à partir du 15 mars prochain.



Le Vietnam espère que les deux parties continueront à coopérer étroitement et à travailler ensemble pour promouvoir la reprise et le développement sains du tourisme des deux pays, dans l'intérêt des deux parties, répondant aux besoins des peuples des deux pays, a affirmé Pham Thu Hang.



Elle a ajouté que le Vietnam soutenait toujours l'établissement de lignes aériennes internationales desservant des localités de la région, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les peuples et à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans l'économie, le commerce, le tourisme et dans d'autres domaines entre le Vietnam et ses partenaires, y compris la Chine.



S'agissant des "Deux Sessions" de la Chine,Pham Thu Hang a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement des relations amicales de voisinage et de la coopération intégrale avec la Chine. Elle a également affirmé que le Vietnam souhaitait toujours que son partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine continue à se développer, à s'approfondir, à être efficace et durable, au profit des deux peuples, pour la paix et le développement régional et mondial.-VNA