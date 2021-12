Entretien entre le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président laos Thongloun Sisoulith en juin 2021. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, le président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane, à la tête d’une délégation de haut rang du Laos et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre.

Il s'agit du premier voyage de travail à l'étranger du dirigeant lao en tant que président de l'Assemblée nationale du Laos et de la première visite directe d'un dirigeant de l’organe législatif étranger au Vietnam depuis la 15e Assemblée nationale.



En juillet 1962, le Vietnam et le Laos ont convenu d'établir leurs relations diplomatiques. En février 2019, à l'occasion de la visite au Laos du secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong, les deux parties ont convenu de passer des "relations traditionnelles" aux " relations traditionnelles grandioses".



Dans le domaine économique, le Vietnam est l'un des trois plus grands investisseurs au Laos. Les deux pays promeuvent également des projets de connectivité économique et de transport tels que le projet de construction de l'autoroute Vientiane-Hanoï, projet de ligne ferroviaire Khammuan-Vung Ang... et donne la priorité à la coopération dans l'éducation et la formation.



Le Vietnam crée également des conditions favorables pour que le Laos utilise le port maritime de Vung Ang 1,2,3 ; aide le Laos à construire des ouvrages essentiels tels que des écoles, des hôpitaux et des routes. En particulier, le 10 août 2021, le Vietnam a officiellement remis le nouveau siège de l'Assemblée nationale au Laos après 4 ans de construction.



Face à la pandémie mondiale de COVID-19, le Vietnam a été le premier pays à envoyer un vol spécial transportant du matériel médical et des experts de haut niveau au Laos pour aider le pays à prévenir et à contrôler la deuxième vague de COVID-19. Les dirigeants de l’organe législatif des deux pays maintiennent toujours leurs échanges et contacts.



La visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane au Vietnam montre la haute considération et la confiance politique spéciale du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Laos ainsi que l'affection personnelle de Saysomphone Phomvihane envers le Vietnam et les relations entre les deux pays. -VNA