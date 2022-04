Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue (debout), lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 13 avril à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a présidé une réunion avec le Comité de pilotage de l’élaboration du projet "Poursuivre la réforme, améliorer la qualité et l'efficacité des activités de supervision de l’Assemblée nationale".



Lors de la réunion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a déclaré que l'Assemblée nationale avait chargé son Comité permanent d'élaborer un projet sur la poursuite des réformes des activités de supervision de l'Assemblée nationale. L’élaboration de ce projet est d'une grande importance pour contribuer à la réalisation de l'objectif d’édification d'un Etat de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.



Vuong Dinh Hue a reconnu les efforts du Comité de pilotage de l’élaboration du projet sous la présidence du vice-président de l’Assemblée nationale, Tran Quang Phuong. Il a demandé au Comité de pilotage de poursuivre la finalisation du projet et de le soumettre au Comité chargé des affaires du Parti au sein de l'Assemblée Nationale pour recueillir des avis.



Le Comité de pilotage doit étudier soigneusement la situation actuelle et regrouper les recommandations et les propositions, a-t-il souligné, avant d’insister sur la nécessité de se concentrer sur les propositions visant à amender et compléter les résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale relatives aux activités de supervision.-VNA