Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung lors de l'événement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 5e consultation politique entre les ministères vietnamien et laotien des Affaires étrangères a eu lieu le 29 octobre sous forme de visioconférence.



L’événement a été coprésidé par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et son homologue laotien Thongsavanh Phomvihane.



Les deux parties ont grandement apprécié la coopération entre les deux pays dans le combat contre le COVID-19, ainsi que dans des domaines clés tels que la politique, la sécurité, la défense, l'économie, la culture, éducation et formation. Elles ont affirmé que dans le contexte où le Vietnam et le Laos avaient essentiellement contrôlé l'épidémie, il était nécessaire de créer des conditions plus favorables à la circulation des personnes et des biens entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir au sein des forums régionaux et internationaux, en particulier dans le cadre de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et des mécanismes de coopération sous-régionaux. Elles ont également décidé de coopérer étroitement dans la préparation des événements communs prévus dans les temps à venir, dont la 43e réunion du Comité intergouvernemental et la 7e consultation au niveau de ministre des Affaires étrangères.



A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a réitéré les remerciements des dirigeants vietnamiens aux dirigeants et au peuple du Laos pour leur sympathie concernant les impacts des intempéries au Centre du Vietnam. Il a également partagé les difficultés causées par les inondations dans la province laotienne de Savannakhet.



La prochaine consultation politique Vietnam-Laos au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères aura lieu au Laos en 2021.-VNA