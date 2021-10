Photo : ministère des Affaires étrangères



Hanoï (VNA) – Le 21 octobre, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et la secrétaire d'État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Soeung Rathchavy, ont coprésidé la 7e consultation politique Vietnam-Cambodge qui a eu lieu par visioconférence.



Les deux parties ont déclaré apprécier le développement des relations bilatérales ces derniers temps, dont un commerce bilatéral de 6,65 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2021 (soit le double du montant connu à la même période de l’année dernière). Le Vietnam avait continué de figurer parmi les cinq plus gros investisseurs au Cambodge avec 188 projets d'une valeur totale de plus de 2,85 milliards de dollars.



Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour stimuler le commerce et promouvoir la reprise économique après la pandémie, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, d’améliorer l'efficacité de la gestion des frontières, de travailler en étroite collaboration pour avoir une solution au problème concernant les documents légaux pour les personnes d'origine vietnamienne...



Elles ont décidé de se coordonner étroitement pour bien organiser les activités marquant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (24 juin) dans l’ “Année d’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022”, ainsi que pour assurer le succès de la 11e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières et la 19e réunion du Comité mixte Vietnam - Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique...



Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont la situation en Mer Orientale. Elles se sont engagées à travailler en étroite collaboration et à se soutenir dans les forums multilatéraux, à renforcer la coopération dans les mécanismes sous-régionaux...



La partie cambodgienne a annoncé certaines priorités pour l'Année de la présidence de l'ASEAN 2022, affirmant sa volonté de travailler avec le Vietnam et les autres pays membres de l'ASEAN pour maintenir la solidarité et promouvoir le rôle central de l'ASEAN.



Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a affirmé le soutien du Vietnam au Cambodge pour organiser avec succès le 13e Sommet de l'ASEM (25-26 novembre 2021) et assumer avec succès la présidence de l'ASEAN en 2022.



La 8e consultation politique entre le Vietnam et le Cambodge aura lieu en 2023 au Cambodge.-VNA