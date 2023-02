Le vice-ministre vietnamien des AE Pham Quang Hieu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Du 11 au 12 février, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Pham Quang Hieu a effectué une visite au Bahreïn et coprésidé la première consultation politique au niveau vice-ministériel avec son homologue bahreïnis Abdulla bin Ahmed Al Khalifa.



Ils ont convenu que les ministères des AE des deux pays devraient renforcer les échanges de délégations, les échanges populaires, se soutenir au sein des forums et organisations régionaux et internationaux, encourager les entreprises des deux pays à intensifier leurs liens, à participer aux activités de promotion du commerce et de l'investissement.



En outre, les deux parties devraient promouvoir la coopération entre le Conseil d'affaires ASEAN-Bahreïn et la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), faciliter l'import-export de marchandises, élargir leur coopération vers d'autres domaines potentiels comme le pétrole, l'énergie, le tourisme, la logistique, l'industrie halal, etc.



Lors d'une rencontre avec le vice-ministre bahreïnis de l'Industrie et du Commerce Hamad bin Salman Al Khalifa, Pham Quang Hieu a demandé à ce ministère de continuer à favoriser l'accès des produits vietnamiens au marché de son pays et de soutenir le développement des entreprises vietnamiennes au Bahreïn.



En rencontrant la vice-présidente du Conseil d'affaires ASEAN-Bahreïn, Feryal Abdullah Nass, le diplomate vietnamien lui a proposé de soutenir les liens entre les entreprises des deux pays et invité les membres dudit Conseil à se rendre au Vietnam pour chercher des opportunités de coopération. -VNA