Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et la secrétaire permanente du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Busaya Mathelin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 7e consultation politique annuelle de niveau de vice-ministre des Affaires étrangères entre le Vietnam et la Thaïlande a eu lieu le 20 janvier à Hanoï.



La réunion a été co-présidée par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et la secrétaire permanente du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Busaya Mathelin.



Les deux parties ont constaté que l’amitié et le partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande avaient connu des avancées substantielles, ce dont avaient témoigné les visites de haut niveau en 2019, les contacts réguliers au sein des forums multilatéraux et l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale. En matière économique, la Thaïlande est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). L’année dernière, le volume des échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 17 milliards de dollars. La Thaïlande était au 9e rang parmi les investisseurs étrangers au Vietnam, avec 558 projets d’un capital total enregistré de près de 11 milliards de dollars.



Les deux parties ont décidé de multiplier les visites de tous niveaux dans les temps à venir, de collaborer pour bien préparer la 4e réunion des cabinets de gouvernement Vietnam-Thaïlande qui aurait lieu en 2020 au Vietnam sous la co-présidence des Premiers ministres des deux pays. Elles ont en outre convenu de renforcer la coopération bilatérale dans la sécurité, la défense, l’économie, les transports, le tourisme, l’emploi...



La secrétaire permanente du ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré apprécier le succès de la dernière conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN à Nha Trang, ainsi que le rôle du Vietnam en tant que pays hôte.



De son côté, le vice-ministre vietnamien Nguyen Quoc Dung a souligné qu’en cette conjoncture, l’ASEAN devrait intensifier la solidarité en son sein, accélérer l’édification de sa Communauté, affirmer son rôle central dans la structure régionale. Il a également affirmé que le Vietnam et la Thaïlande, en tant que membres des mécanismes de la sub-région du Mékong, devraient renforcer leur collaboration et leurs échanges d’expériences avec les autres membres et les partenaires pour promouvoir la coopération substantielle dans la sub-région. Nguyen Quoc Dung a demandé à la partie thaïlandaise de soutenir le Vietnam au poste de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, de coopérer étroitement avec le Vietnam dans les problèmes relatifs à la sécurité régionale, dont la Mer Orientale, l’utilisation et la gestion des ressources d’eau du Mékong.



La 8e consultation politique annuelle entre les deux pays aura lieu en 2021 en Thaïlande. -VNA