Un coin d’Ha Long d’aujourd'hui vu de la montagne Bai Tho. Photo : BaoQuangNinh

Quang Ninh (VNA) - Après 30 ans de Renouveau, Ha Long – chef-lieu de la province de Quang Ninh - a évolué rapidement, avec force et constance sur la voie de la construction d'un centre urbain civilisé et moderne.



De l'image d'une ville civilisée...



Arrivant à Ha Long aujourd'hui, il n'est pas difficile de voir les changements importants intervenus dans cette ville côtière. Une ville de plus en plus aérée, verte, propre et belle.



Afin de construire l'image d'une ville civilisée, moderne et respectueuse de l'environnement, la ville de Ha Long, et la province de Quang Ninh en général, ont déployé de grands efforts dans le traitement des violations de l'ordre urbain. Les boutiques empiétant sur les trottoirs ont été rectifiées, les panneaux publicitaires gênant le trafic démantelés… De nombreuses rues sont spacieuses, et beaucoup de trottoirs propres et beaux...



Récemment, le Premier ministre a approuvé la planification générale de la ville d’ici 2040, vision 2050, avec comme objectif principal de renforcer le rôle et le statut de la ville, au niveau régional et international, pour en faire un pôle de services et de tourisme international. La province a planifié et déployé la construction d'infrastructures socio-économiques synchrones et modernes dans la ville d’Ha Long, en association avec la préservation et la promotion de ce patrimoine naturel mondial qu’est la baie d'Ha Long.



... à celle d’une ville intelligente

Quang Ninh est la première localité du pays à élaborer et mettre en œuvre le projet de construction d’une ville intelligente. Ha Long a été choisie comme ville pilote de ce modèle avec de nombreux projets importants mettant l'accent sur l'éducation, la santé, les infrastructures informatiques... Au cœur de cette stratégie figure la constitution d'un modèle de gouvernement électronique.



Avec le succès de la construction des éléments de base d’une ville intelligente, Quang Ninh s’affirme comme la première localité nationale à avoir achevé ce modèle. -CPV/VNA