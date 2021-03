Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de signer l'arrêté N°22/2021/ND-CP sur la construction des zones de défense économique.

Le document stipule clairement que l'objectif de la construction des zones de défense économique est de consolider la défense et la sécurité nationales dans les zones stratégiques, frontalières, maritimes et insulaires.

L'arrêté définit des tâches précises dans la construction des zones de défense économique : construire des zones de défense et de sécurité qui serviront de base solide pour le développement socio-économique dans les zones frontalières terrestres, maritimes et insulaire ; construire des infrastructures essentiels pour garantir l'objectif de réduction durable de la pauvreté et de maintien de la défense et de la sécurité nationales ; organiser des activités de service maritime pour aider les pêcheurs à rester en mer pour la production, contribuant à affirmer la souveraineté, le droit souverain et la juridiction en Mer Orientale du Vietnam.

En outre, l'arrêté précise le renforcement de la sensibilisation du peuple sur les lignes et les options du Parti, les politiques et les lois de l'État ; l'accélération de la lutte contre la propagande illégale et les tactiques d'agitation des forces hostiles ; la création des conditions permettant aux enfants ethniques d'aller à l'école; l’amélioration des soins médicaux aux habitants...

En outre, le décret met l'accent sur la participation à la recherche et au sauvetage, à la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et les épidémies, au maintien de la sécurité, de la politique, et de l'ordre social dans des zones frontalières, maritimes et insulaires du pays. -VNA