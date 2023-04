Le président de la République Vo Van Thuong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong effectuera les 10 et 11 avril une visite officielle au Laos, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Il s’agira du premier voyage à l’étranger du président Vo Van Thuong à son nouveau poste. Cette visite se tient dans le contexte où l’amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer de manière durable et de s’approfondir.

Au fil des ans, le Vietnam et le Laos ont entretenu des relations traditionnelles solidaires, étroites et fidèles. Leurs domaines de coopération sont de plus en plus efficaces et substantiels, notamment dans la politique.

Les deux parties ont coorganisé avec succès la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, la cérémonie de lancement de "l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam- Laos 2022" en janvier 2022, la cérémonie de mise en chantier du parc de l’amitié Laos – Vietnam dans la capitale Vientiane en mai 2022. Elles ont régulièrement organisé des visites et des contacts entre hauts dirigeants de tous les niveaux.

Leur coopération en matière de défense et de sécurité continue de se consolider. Les deux ministères de la Défense ont signé une lettre d’intention sur la coopération en matière de sauvetage et de secours,effectué des exercices de secours et de sauvetage entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam, et se sont coordonnés dans la recherche, la collecte et le rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre. Les deux ministères de la Sécurité publique ont également signé un plan de coopération en 2022.

Les deux pays continuent de cultiver leur coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement. En 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 1,703 milliard de dollars, soit une hausse de plus de 25% sur un an. Les deux parties ont organisé avec succès de nombreux séminaires entre de hauts dirigeants et des entreprises des deux pays.

Le Vietnam compte actuellement 219 projets d’investissement en vigueur au Laos, avec un capital enregistré d’environ 4,7 milliards de dollars, occupant la troisième place derrière la Chine et la Thaïlande.

L’année dernière, ont été mis en chantier, inaugurés et remis au gouvernement lao un certain nombre de projets financés par le gouvernement vietnamien. Les entreprises des deux pays ont activement échangé et signé des protocoles d’accord.

S’agissant des domaines de l’éducation, de la formation et de la culture, les ministères de l’Éducation des deux pays ont publié un projet de coopération dans l’éducation pour la période 2021-2030, signé un protocole de coopération en matière de formation pour la période 2022-2027, etc.

En 2022, le Vietnam a accordé 1.155 bourses d'étude au Laos, et ce dernier a remis 60 bourses au Vietnam. Environ 14.000 étudiants lao suivent un cursus dans 160 établissements d’enseignement vietnamiens. Les deux parties ont continué de mettre en œuvre efficacement le plan de coopération dans la culture, l’art et le tourisme pour la période 2021-2025 ; lancé le projet de parc de l’amitié Laos - Vietnam; organisé avec succès la Semaine de la culture vietnamienne au Laos, la Semaine de la culture lao au Vietnam, le 3e Festival des échanges culturels, sportifs et touristiques des régions frontalières Vietnam-Laos…

Par ailleurs, la coopération décentralisée, notamment entre localités limitrophes, continue d’être renforcée, notamment dans la construction d'infrastructures, les soins médicaux, la formation et le développement des ressources humaines pour assurer la sécurité, l’ordre et la sûreté dans les zones frontalières.

Les deux pays se coordonnent et se soutiennent étroitement au sein des forums de coopération régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’ASEAN, de l’Organisation des Nations unies et dans les mécansimes de la sub-région. -VNA