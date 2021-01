Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 71e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier), le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a envoyé un discours audiovisuel de félicitations au peuple chinois via l'ambassade de Chine au Vietnam.

Le ministre Nguyen Xuan Cuong a souligné que les relations de bon voisinage et d’amitié cultivées par les Présidents Ho Chi Minh et Mao Zedong et de nombreuses générations de hauts dirigeants des deux pays, étaient devenues un bien commun précieux des deux Partis, des deux pays et des deux peuples. Les deux parties sont responsables de les préserver, de les transmettre aux générations futures et de les promouvoir, a-t-il déclaré.

Le ministre vietnamien a affirmé que ces derniers temps, malgré la pandémie de COVID-19, les relations Vietnam-Chine avaient toujours tendance à se développer.

Il a dit que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens souhaitaient sincèrement travailler avec la Chine pour une bonne mise en œuvre des conceptions communes des dirigeants des deux pays, continuer à consolider la confiance politique, élargir et améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale dans tous les domaines, bien maîtriser les désaccords sur la base du respect des intérêts légitimes de chacun conformément au droit international.

Nguyen Xuan Cuong s’est déclaré convaincu que dans les temps à venir, grâce aux efforts conjoints des deux parties, le partenariat stratégique intégral entre les deux Partis, les deux pays et les peuples serait continuellement renforcé, développé et approfondi.

De son côté, dans son discours audiovisuel, l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a déclaré apprécier les réalisations des relations bilatérales ces 71 dernières années. Il a souligné que 2021 était une année importante pour les deux pays. La Chine et le Vietnam doivent donc renforcer leur solidarité, partager des opportunités, relever les défis et s’épanouir ensemble, a-t-il déclaré.

Le diplomate chinois a affirmé que la Chine était prête à œuvrer avec le Vietnam pour consolider la confiance politique, saisir les orientations de développement des relations entre les deux Partis, maintenir les échanges de haut niveau, ouvrir une nouvelle situation et favoriser les relations sino-vietnamiennes dans la nouvelle ère.-VNA