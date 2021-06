Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La prochaine visite d’amitié officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, prévue les 28 et 29 juin, sera un événement d'une grande importance dans la grande amitié et la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.



Il s'agira de la première visite à l'étranger du dirigeant Thongloun Sisoulith en tant que secrétaire général du PPRL et président du Laos pour le mandat 2021-2026. Ce sera aussi la première fois depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) que le Vietnam accueillera une délégation de haut niveau du Parti et de l'État lao.



La visite contribuera à réaffirmer la politique constante des deux pays qui consiste à accorder une importance particulière à la préservation et au développement continu de leur grande amitié, de leur solidarité spéciale et de leur coopération intégrale. Elle contribuera également à l’approfondissement de la confiance entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays dans le nouveau mandat.



Au cours des huit dernières décennies, les bonnes relations entre les deux peuples du Vietnam et du Laos sont devenues un bien inestimable des deux nations.



Le 18 juillet 1977, les deux pays ont signé un Traité d'amitié et de coopération, qui a jeté les bases pour la signature de plusieurs accords de coopération pendant les années suivantes.



Dans le processus de réforme de chaque pays aujourd'hui, le Vietnam et le Laos continuent de se soutenir pour se développer et remporter ensemble de nombreuses grandes réalisations. La coopération entre le Vietnam et le Laos est également promue et élargie dans de nombreux domaines, dont la politique, la sécurité et la défense, l’éducation ainsi que l’économie. En effet, le Vietnam est actuellement l’un des trois plus grands investisseurs étrangers au Laos. En ce qui concerne les échanges commerciaux, au cours des cinq premiers mois 2021, malgré le COVID-19, ils ont atteint plus de 570 millions de dollars, soit une hausse de 25% en variation annuelle.



L'année 2021 est une année particulièrement importante pour le Vietnam et le Laos avec l’organisation avec succès des congrès nationaux du PPRL et du PCV et les élections de nouvelles équipes de direction.



La prochaine visite du dirigeant lao au Vietnam contribuera certainement à consolider et à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples. -VNA