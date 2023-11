Le Hoai Trung (droite), chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, et Tahir Budagov, vice-président du Parti du nouvel Azerbaïdjan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, a eu le 20 novembre à Hanoï un entretien avec Tahir Budagov, vice-président du Parti du nouvel Azerbaïdjan (New Azerbaijan Party - YAP), chef du Bureau du Comité central de ce Parti, en visite de travail au Vietnam.



Appréciant la visite de la délégation du Parti au pouvoir en Azerbaïdjan, Le Hoai Trung a estimé que la visite apporterait une contribution importante à la promotion des relations entre les deux pays en général, et entre le PCV et le YAP en particulier.



Le Vietnam attache toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement de l’amitié et de la coopération avec les pays amis traditionnels, dont l’Azerbaïdjan, a-t-il déclaré, avant de souligner l'importance d'approfondir les relations entre les deux Partis au pouvoir dans les deux pays, contribuant ainsi à consolider et à développer l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan.



De son côté, Tahir Budagov a déclaré que le président d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, président du YAP, attachait une grande importance à la promotion de la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.



Il a également affirmé que le YAP attachait de l’importance à la promotion des relations avec le PCV, considérant qu'il s'agissait d'une base politique très importante pour promouvoir les relations Vietnam-Azerbaïdjan, dans l’intérêt des deux peuples.



Lors de l’entretien, les deux parties ont discuté des orientations des relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir dans divers domaines, dont la politique-diplomatie, l’économie, l’éducation, les échanges d’expériences liées à l’édification du Parti...



Les deux parties ont en outre discuté de la coordination dans les forums des partis politiques, les forums régionaux et internationaux, dont la garantie de la paix et de la sécurité en Mer Orientale conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.



A cette occasion, au nom des deux Partis, Le Hoai Trung et Tahir Budagov ont signé un accord de coopération entre leurs Partis.-VNA