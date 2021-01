Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la 5e journée de travail officielle du 13e Congrès national du Parti, les délégués continuent de discuter des questions de personnel.

Hier, 29 janvier, les participants avaient mis toute la journée pour travailler sur le personnel du Comité central du Parti pour le 13e mandat.

Selon la Commission d’organisation du Comité central du Parti, les préparatifs en matière de personnel avaient bénéficié d’une attention particulière et d’une direction régulière et stricte du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, pour garantir les principes du centralisme démocratique, la solidarité et le consensus.

Objectif : ne pas laisser ceux qui ne répondent pas aux conditions requises devenir membres du Comité central, et ne pas laisser de côté ceux qui sont vraiment vertueux, talentueux et prestigieux auprès du Parti et du peuple.

Les préparatifs avaient été menés de façon stricte, minutieuse, démocratique, objective, ouverte et transparente. Sur la base des préparatifs, lors des 13e, 14e et 15e Plénums, le Comité central du 12e mandat avait étudié prudemment et minutieusement pour parvenir à un consensus élevé sur la liste des candidats à soumettre au 13e Congrès national du Parti. -VNA