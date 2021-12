Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'ancien directeur général de la Radio la Voix du Vietnam (VOV) Nguyen The Ky a été élu président du Comité vietnamien pour la solidarité et la coopération afro-asiatiques-latino-américaines pour le mandat 2021-2026.

L'élection du Présidium de 27 membres, dont Nguyen The Ky, a eu lieu dans le cadre du congrès du comité qui s'est tenu le 17 décembre à Hanoï.

Au cours de la période 2013-2021, le comité a participé à nombreuses activités diplomatiques du peuple aux niveaux national, régional et mondial, dans le but de promouvoir l'intérêt, l'image, la position et le rôle de la nation ainsi que de contribuer au mouvement commun des peuples du monde pour le progrès, l’équité sociale et le développement durable.

Les membres du comité ont travaillé de manière proactive pour mobiliser des amis internationaux afin d'exprimer leur soutien au Vietnam sur les questions de l'agent orange, de la démocratie et des droits de l'homme. La participation du comité aux côtés de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a renforcé la solidarité et la coopération internationales entre les Vietnamiens et les peuples d'autres pays.

Au cours du prochain mandat, le comité va renforcer ses activités ; participer aux mécanismes et forums du peuple associés aux organisations et réseaux internationaux dont le Vietnam est membre. En outre, le comité continuera à rejoindre les forums internationaux et les réseaux d'organisations de la "société civile" qui ont une grande influence sur les mouvements du peuple dans le monde. -VNA