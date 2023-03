Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Vo Van Thuong a assisté à une conférence pour faire le bilan des 10 ans de mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité centrale du Parti du 11e mandat sur la stratégie de la défense nationale dans le nouveau contexte, tenue le 10 mars à Hô Chi Minh-Ville

Le président Vo Van Thuong lors dela conférence. Photo : VNA

Appréciant les résultats obtenus par la mégapole économique du Sud dans la mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité centrale du Parti du 11e mandat, le président Vo Van Thuong a demandé à Hô Chi Minh-Ville de continuer de réaliser efficacement cette Résolution, associée étroitement à la mise en œuvre de la Résolution n° 31-NQ/TW du Bureau politique sur les orientations de la construction et du développement de Hô Chi Minh-Ville d'ici 2030 et de la vision 2045.



La ville doit également continuer à maintenir la sécurité politique, l'ordre social; à être déterminée à prévenir et lutter résolument pour faire échouer le complot d’évolutions pacifiques et neutraliser les complots des forces hostiles.

Les délégués lors de la conférence. Photo : VNA

En particulier, le président a suggéré que la ville devrait bien réaliser l’édification et la rectification du Parti et du système politique, promouvoir le rôle du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques, renforcer et valoriser la force de la grande unité nationale.



Le président a également demandé à Hô Chi Minh-Ville de maximiser ses avantages, et sa position géopolitique dans les affaires extérieures, d'améliorer l'efficacité de la coopération dans le développement socio-économique et des échanges internationaux avec les pays du monde, en particulier ceux de la sous-région du Mékong, de l'ASEAN et des grands partenaires.



Le dirigeant vietnamien a également exhorté à promouvoir les échanges entre les peuples avec des pays amis, en particulier dans les domaines liés aux tâches de défense et de sécurité, et à mobiliser des forces externes pour combiner la force interne afin de créer une percée pour le développement économique rapide et durable. - VNA