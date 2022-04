Le président Nguyen Xuan Phuc (premier rang, 3e à partir de la droite) et des participants de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence portant sur l’établissement du bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du 11e Comité central du Parti sur la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation, a eu lieu le 28 avril à Hanoï.



Elle a été présidée par le président Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique du Parti, également chef du Comité de pilotage de l’élaboration du projet “Bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du 11e Comité central du Parti sur la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation”.



Selon le président Nguyen Xuan Phuc, dans le contexte d'évolutions rapides, compliquées et imprévisibles de la situation mondiale et régionale, l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée avaient déployé de grands efforts pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 8e Plénum du 11e Comité central du Parti, défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, défendre le Parti, l'État, le peuple et le régime socialiste, ainsi que le Renouveau, les intérêts nationaux...



Il a affirmé qu’en cette nouvelle conjoncture, il était important de combiner étroitement les deux tâches stratégiques d’édification du socialisme et de défense ferme de la Patrie vietnamienne socialiste.



Le président a déclaré que le bilan devrait souligner les résultats exceptionnels tout en indiquant les limites, les lacunes et les causes dans la mise en œuvre de la Résolution, outre les leçons tirées. Il devrait également proposer des orientations, objectifs, tâches et mesures pour les temps à venir... -VNA