Hanoï (VNA) - Le 13 janvier, la Commission d’organisation du Comité central du Parti a organisé une conférence nationale pour faire le bilan de l’organisation et de l’édification du Parti en 2021 et mettre en œuvre les tâches en 2022. L’événement a eu lieu par visioconférence, réunissant des délégués des quatre coins du pays.



Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a demandé aux comités et organisations du Parti de tous niveaux de se coordonner pour continuer à créer des avancées dans l’organisation et l’édification du Parti.



Elle a déclaré que la Résolution du 13e Congrès national du Parti soulignait la nécessité d'attacher une importance particulière à l’édification et à la rectification du Parti et de les promouvoir, de se concentrer sur la mise en oeuvre synchrone et efficace de 10 groupes de tâches et solutions, dont renforcer l’édification du Parti en matière politique, accorder de l'importance à l’édification du Parti en termes d'idéologie, se concentrer sur l’édification du Parti sur la moralité, lutter avec détermination et persévérance contre la corruption et le gaspillage, continuer à renouveler fortement la méthode de direction du Parti dans des conditions nouvelles.



Lors du 4e plénum du 13e Comité central du Parti, le Comité central a publié la Conclusion 21 sur l'accélération de la l’édification et de la rectification du Parti et du système politique. Le Bureau politique a publié le Plan 03 pour mettre en œuvre la Conclusion 21.