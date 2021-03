Panorama de la conférence à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence nationale a commencé le 27 mars dans le but d’étudier et vulgariser la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Cet événement de deux jours est organisé sous format virtuel par le Secrétariat du Comité central du Parti, réunissant les comités municipaux et provinciaux du Parti et les comités du Parti relevant du ressort central.



L’événement voit la participation de Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, Premier ministre; et de Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique (12e mandat), présidente de l’Assemblée nationale. Il est présidé par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat.



Dans son discours, Vo Van Thuong a souligné que l'étude, la compréhension, la vulgarisation et la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti étaient une mission régulière qui devait être menée sérieusement tout au long du mandat. Il a appelé tous les membres du Parti à saisir profondément la Résolution pour une mise en oeuvre correcte et créative, contribuant au développement national et à l’édification du Parti.