Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est un membre actif et responsable de la coopération régionale et multilatérale, toujours prêt à échanger et discuter avec les pays concernés pour clarifier les contenus du Cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF).

C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên lors de la conférence ministérielle en ligne sur le Cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF) tenue l'après-midi du 23 mai.

L'événement a réuni les ministres de 13 pays que sont les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l'Inde, le Brunei et le Vietnam.

Le ministre Nguyên Hông Diên s'est déclaré convaincu que l'IPEF serait construit de manière spécifique, flexible, équilibrée et adaptée au niveau de développement de chaque membre afin d'apporter des avantages à toute la région indopacifique.

Il a également souligné la nécessité de prêter attention aux processus et procédures de chaque pays pour rendre le processus d'orientation du contenu plus pratique et efficace.

L'IPEF est un cadre de coopération économique avec une approche nouvelle, ouverte, flexible et inclusive, comprenant de nombreux contenus qui intéressent de nombreux pays tels que la chaîne d'approvisionnement, la décarbonation, la transformation numérique, les infrastructures, etc.-VNA