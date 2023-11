Hanoï (VNA) - La conférence Internet Day 2023, placée sur le thème "Nouvel espace, nouvelles opportunités pour l'Internet au Vietnam", a eu lieu le 22 novembre à Hanoï.Il s'agit d'une activité annuelle organisée par l'Association de l'Internet du Vietnam, avec le parrainage du ministère de l'Information et de la Communication, dans le but de promouvoir le développement de l'Internet au Vietnam et de partager les opportunités de l’économie d’Internet.Lors de la conférence, les intervenants ont abordé des questions relatives à l'avenir durable de l'écosystème Internet du Vietnam, aux nouvelles technologies, aux services de paiement électronique...

En marge de l’événement, a eu lieu une exposition présentant de nouvelles technologies d’entreprises vietnamiennes et internationales spécialisées dans les technologies de l’information et les infrastructures des télécommunications.Le Vietnam est l'un des pays où 60% des internautes font des achats en ligne chaque semaine. Ce taux est supérieur à la moyenne mondiale de 57,6%. L'économie d’Internet du Vietnam a atteint 23 milliards de dollars en 2022 et devrait s’élever à 49 milliards de dollars en 2025. Le montant du commerce de détail en ligne du pays a atteint 14 milliards de dollars en 2022 et pourrait s’établir à 32 milliards de dollars en 2025.Selon Vu Hoang Lien, président de l'Association de l'Internet du Vietnam, d’après les statistiques de l'Union internationale des télécommunications (UIT), en 2023, le monde entier compte 5,4 milliards d’internautes, soit 67% de la population mondiale. Vu des données et des statistiques, plusieurs organisations internationales sont optimistes quant au développement de l'économie numérique en général et du commerce électronique en particulier au Vietnam. –VNA