Hanoï, 9 août (VNA) - La deuxième "Conférence internationale sur les sciences de la terre et de l'environnement" (VCEES-2022) s'est officiellement ouverte le 8 août au Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE) dans la ville de Quy Nhon, dans la province côtière de Binh Dinh (Centre).

Lors de la Conférence. Photo : VNA

Le ministère de la Science et de la Technologie, l'association scientifique "Rencontres du Vietnam", la Fondation Vingroup Innovation (VinIF) et l'Université des sciences et technologies de Hanoï ont soutenu l'organisation de cet événement de quatre jours.La conférence de cette année voit la participation de 20 délégués de pays étrangers tels que la France, le Japon, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie.Les scientifiques et étudiants participants examineront près de 100 rapports sur la pollution de l'environnement, le traitement de l'eau, l'hydrométéorologie et l'océanographie, les sciences aquatiques, la télédétection, la pollution plastique, la gestion des déchets, l'environnement appliqué, ainsi que la modélisation du climat régional et les études liées à CORDEX-SEA. .La cérémonie annuelle contribuera à améliorer le réseautage et la collaboration entre les divers participants, favorisant ainsi les activités de recherche et de développement en sciences de la terre et de l'environnement.Le professeur Trân Thanh Vân, président de l'association scientifique "Rencontres du Vietnam", qui a fondé l'ICISE, a noté que le centre vise à accueillir les meilleurs scientifiques du monde au Vietnam pour partager leurs connaissances scientifiques et promouvoir les études scientifiques auprès de la jeunesse vietnamienne.Trân Thanh Vân a exprimé son espoir que grâce à la conférence, les scientifiques nationaux et étrangers pourront trouver de nombreuses mesures de protection de l'environnement pour le Vietnam et le monde en général.- VNA