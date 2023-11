Des délégués nationaux et étrangers à la 8e Conférence internationale sur les nanotechnologies et leurs applications (IWNA). Photo: VNA

Binh Thuân (VNA) - La 8e Conférence internationale sur les nanotechnologies et leurs applications (IWNA) a lieu depuis jeudi dans la ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân (Centre), sous les auspices de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et du groupe français Minatec.

Cet événement de trois jours réunit plus de 300 participants vietnamiens et étrangers dont près de 100 venus de 21 pays. Plus de 205 rapports scientifiques sur les problèmes essentiels des nanotechnologies sont présentés...



Cette conférence est destinée à créer un forum d'échanges entre scientifiques, chercheurs, spécialistes et compagnies spécialisées dans la recherche et les applications des nanotechnologies. Elle a également pour objet de renforcer la coopération scientifique entre les pays ainsi qu'intensifier la recherche scientifique dans ce domaine, a déclaré le docteur Doan Duc Chanh Tin, chef de l’Institut de nanotechnologies.

Nguyên Minh, vice-président du Comité populaire de la province de Binh Thuân, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Nguyên Minh, vice-président du Comité populaire de la province de Binh Thuân, espère que l'IWNA 2023 ouvrira des opportunités à la province de coopérer dans la recherche avec d'autres instituts, nationaux et des universités étrangères, avec des experts en sciences et technologies, des entreprises et des investisseurs.

La province renforcera la coopération dans la recherche scientifique, favorisera les ressources humaines et transférera les nanotechnologies pratiques pour contribuer à améliorer de manière durable la qualité des biens et produits avantageux et potentiels de Binh Thuân, en association avec la protection de l'environnement, la promotion du développement des startups et l’innovation. -VNA