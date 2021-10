La conférence de l'ADSOM+WG. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - La Conférence en ligne du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM+WG) s'est tenue le 25 octobre.

Le colonel Vu Thanh Van, chef du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, chef du groupe de travail ADSOM Vietnam, a assisté à la conférence.

Prenant la parole lors de la conférence, Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud secrétaire adjoint permanent chargé de la politique et de la stratégie, chef du groupe de travail ADSOM+WG Bruneï s'est déclaré convaincu que l'Année de la présidence de l'ASEAN 2021 serait couronnée de succès grâce au soutien continu des pays membres de l'ASEAN.

Le colonel Vu Thanh Van a informé des activités multilatérales que le Vietnam devrait accueillir dans un proche avenir, notamment la conférence de l'ADSOM+WG prévue fin novembre 2021 et la 15e session du Groupe d'experts de l'ADMM+ du maintien de la paix prévue en décembre prochain sous format virtuel.

A cette occasion, les participants ont discuté des résultats de la 15e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM-15) et de la 8e réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM +), dont l'examen de la proposition du Royaume-Uni, de la France, du Canada et de l'Union européenne (UE) de devenir observateurs des groupes d'experts ADMM+. Ils ont écouté la mise à jour de Brunei sur la proposition de la Russie et du Japon de tenir une réunion informelle avec les ministres de la Défense des pays de l'ASEAN.

Ils ont également convenu des préparatifs de la conférence restreinte des ministres de la Défense de l'ASEAN et de la réunion informelle entre les ministres de la Défense de l'ASEAN et ses homologues de l'Australie et de la République de Corée en novembre 2021.

A cette occasion, les pays ont également informé des activités à venir au sein de l'ADMM et de l'ADMM+, notamment la préparation de la manœuvre navale ASEAN-Russie coprésidé par l'Indonésie et la Russie. -VNA