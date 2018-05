Vue générale de la conférence de presse du gouvernement, le 3 mai à Hanoï. Photo : baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – Après la réunion périodique d’avril du gouvernement jeudi, une conférence de presse a été donnée le même jour à Hanoï, lors de laquelle des représentants de différents organes compétents ont répondu à de nombreuses questions sur des sujets d’actualité.



Lors de la conférence de presse, le vice-directeur général de la Sécurité sociale du Vietnam, Dao Viet Anh, a affirmé qu’il n’y avait pas de risque de déséquilibre financier du système de retraite d’ici 2025. Selon lui, les prévisions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) se basent sur les calculs réalisés avant l’adoption de la loi sur la sécurité sociale de 2014. Cette loi a permis des nouveautés pour augmenter les assurés et améliorer les méthodes de calculs.



S’agissant de la proposition d’entreprises sur l’élimination de l’essence RON 95, le vice-mnistre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai a souligné l’importance des études profondes pour assurer une concurrence loyale sur le marché et éviter une montée éventuelle des prix des carburants. Il a indiqué que son ministère élaborerait un rapport sur la base de la réalité et le présenterait au Premier ministre dans le but d’assurer la sécurité énergétique et la concurrence loyale sur le marché.



En ce qui concerne la demande de Hanoï sur un mécanisme spécifique au service de la construction de trois lignes ferroviaires aériennes, le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau du gouvernement, a indiqué que la capitale ne remplissait pas encore les dossiers nécessaires pour que le ministère du Plan et de l’Investissement puisse réaliser les étapes d’expertise du projet. C’est pourquoi le gouvernement ne peut pas encore étudier cette demande.



Plusieurs autres questions sur le paiement par carte bancaire et des projets de transports ont été également répondues lors de la conférence de presse. -VNA