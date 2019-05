Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue norvégienne, Erna Solberg. Photo: VNA



Oslo, 24 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue norvégienne, Erna Solberg, ont coprésidé une conférence de presse à Oslo le 24 mai afin de faire connaître les résultats de leur entretien plus tôt le même jour.La Première ministre norvégienne Solberg a salué la coopération dans les domaines du commerce et des affaires entre les deux pays, affirmant que les deux parties continueraient à développer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment dans les secteurs de l’économie maritime, des énergies renouvelables et du gaz naturel liquéfié.Les deux dirigeants se sont également engagés à signer prochainement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et la Norvège.Solberg a félicité le Vietnam pour son engagement à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa stratégie de développement national et ses résultats en matière de réduction de la pauvreté.Les dirigeants vietnamiens et norvégiens ont discuté des moyens de mobiliser des ressources bilatérales et multilatérales pour faire face aux défis mondiaux liés à l'environnement, a-t-il ajouté.Pour sa part, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que les deux pays étaient convenus de promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment le commerce, les investissements, l'économie maritime et les énergies propres.Il a ajouté que les deux parties ont affirmé leur détermination à mener à bien les négociations et à signer un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui devrait créer de nouvelles opportunités de coopération en matière d'investissement et de coopération entre les deux pays.Les deux dirigeants ont apprécié les résultats du Forum des affaires Vietnam-Norvège, tout en partageant les possibilités de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie de la mer bleue et durable, des énergies renouvelables et du règlement de la pollution marine.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam enverrait des représentants à la 6e Conférence sur les océans organisée par la Norvège en octobre prochain. -VNA