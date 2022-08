Délégués à Hanoï. Photo: nhandan.vn



Hanoï (VNA) – Une conférence a eu lieu le 25 août à Hanoï afin de dresser le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Directive 16-CT/TW du 8 mai 2012 du Secrétariat du 11e mandat sur le renforcement de la direction du Parti pour l’envoi de travailleurs et experts vietnamiens à l'étranger pour travailler.



Cette conférence a été organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, réunissant des représentants des Comités du Parti de niveau provincial. Elle a été coprésidée par le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, et le chef adjoint de la Commission économique du Comité central du Parti, Do Ngoc An, qui sont également chefs adjoints du Comité central de pilotage pour le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Directive 16-CT/TW du Secrétariat du 11e mandat.



Présentant un rapport résumé sur la mise en œuvre de la Directive 16-CT/TW au cours des 10 dernières années, Do Ngoc An a déclaré que les textes juridiques et les politiques sur l’envoi de Vietnamiens à l’étranger pour travailler avaient été modifiés et complétés. Après avoir insisté sur les progrès dans la formation professionnelle, l’enseignement de langues étrangères aux travailleurs…, il a indiqué que les marchés d’accueil avaient également augmenté, passant de neuf en 2013 à 25 en 2022. Il a en outre fait savoir que plus d’un million de travailleurs et experts étaient partis à l’étranger pour travailler et qu’en moyenne, les travailleurs et les experts avaient envoyé chez eux environ 10 milliards de dollars chaque année.