Des enfants participants du concours. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Un concours international de dessins intitulé "J'aime Hanoï - Ville pour la paix" a eu lieu le 10 octobre dans le jardin de la statue Ly Thai To, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï.



Ce concours a été organisé par l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, en collaboration avec le Service municipal de la Culture et des Sports et le Centre culturel de Hanoï, pour célébrer le 1010e anniversaire de Thang Long - Hanoï, le 66e de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2020) et le 17e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï pour le mandat 2020-2025.



L’événement a attiré la participation de plus de 300 enfants de la capitale et de plusieurs pays tels que République de Corée, France, Russie, Belgique, Philippines, Thaïlande et Venezuela ..., qui étudient et vivent à Hanoï.



Les enfants ont dessiné sur des sujets qui les intéressaient, comme la paix, l'amour de Hanoï, la nature et la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté...



Le jury a décerné un prix spécial à Le Tran Thanh Van et deux premiers prix à Nguyen Ha Phuong et Henning Jolene Mai (nationalité belge).-VNA