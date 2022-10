Le Comité d'organisation et les membres du Jury donnent des informations sur le concours. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le studio ART TREE et ICEP-Hanoi Classy JSC organisent un concours de peintures pour enfants avec le message "J'aime le Vietnam".



Le concours est destiné aux enfants des tranches d'âge 4-6 ans, 7-10 ans et 11-15 ans. Il les encourage à créer des oeuvres pour promouvoir l’image du Vietnam, appeler la communauté à rechercher des solutions pour préserver les valeurs culturelles et les paysages naturels de la Patrie…